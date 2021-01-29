РИАМО - 29 янв. Загруженность столичных дорог утром в пятницу оценивается в 3 балла, вечером она может достигнуть 8 баллов, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«На движение серьезно влияют ДТП и дорожные работы», - отмечается в сообщении.

В настоящее время движение в центр затруднено на Бесединском шоссе и внутренней стороне МКАД от 28-го километра до 29-го километра. В этом районе произошло столкновение четырех автомобилей в двух левых рядах.

«Еще одна внезапная пробка образовалась на Липецкой по направлению в центр. Сразу после развязки с МКАД в средней полосе стоит неисправный грузовик. В остальном без неожиданностей. Длина заторов - 84 километра», - добавляется в сообщении.

Нормально едут Можайское и Звенигородское шоссе, а также проспект Генерала Дорохова.