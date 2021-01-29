РИАМО - 29 янв. Легковой автомобиль наехал на препятствие на 21-м километре Варшавского шоссе, движение в районе аварии затруднено, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Движение по Симферопольскому шоссе в сторону центра затруднено на 2,2 километра», - уточняется в сообщении.

На месте аварии работают оперативные службы.

Сейчас пробки в городе оцениваются в 3 балла. На движение серьезно влияют ДТП и дорожные работы.