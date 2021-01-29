РИАМО – 29 янв. С 2016 года обучение в детских технопарках прошли свыше 280 тысяч школьников, в технопарках дети могут познакомиться с техническими и творческими дисциплинами и заняться изобретением, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Первый детский технопарк появился в городе в 2016 году. Сейчас такие площадки есть почти в каждом округе Москвы, всего их в 18. В них есть 88 лабораторий с современным оборудованием.

«Это один из основных элементов городской системы профориентации детей и подростков. С 2016 года новые знания в детских технопарках получили больше 280 тысяч московских школьников. В них предусмотрено 350 образовательных программ более чем по 40 направлениям — от технических до творческих специальностей», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она уточнила, что во время обучения школьники посещают интерактивные занятия с теорией, выполняют практические задачи, работают над собственными проектами.

В детских технопарках представлены такие программы обучения, как робототехника, радиоэлектроника и создание композитных материалов, ИТ, 3D-технологии, VR/AR, промышленный дизайн, интернет вещей и другие. Над разработкой программ работают 171 компания и 41 образовательная организация, среди которых МГТУ имени Баумана, НИУ ВШЭ, МАИ.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин отметил, что сейчас в некоторых детских технопарках есть программы для детей от 6 лет. Младшие школьники могут изучить биотехнологии, языки программирования, инженерию, гейм-дизайн.

Школьники, посещающие занятия в технопарках, регулярно становятся победителями крупных олимпиад и конкурсов. В числе проектов детей — макет Останкинской башни со встроенной системой распознавания температуры, управляемой вентиляцией и внешней подсветкой, портативное фортепиано, интерактивный учебник геометрии.

Около 40 тыс ребят поучаствовали в онлайн‑программах детских технопарков Москвы в 2020 г >>