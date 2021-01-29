РИАМО - 29 янв. Для 60 бригад столичной станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова закупили новые системы сердечно-легочной реанимации, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Теперь специалисты 60 бригад скорой помощи смогут проводить сердечно-легочную реанимацию прямо в движущемся автомобиле по дороге в больницу. Раньше для этого машину нужно было останавливать», - говорится в сообщении.

По словам главного врача станции скорой и неотложной медпомощи имени А. С. Пучкова Николая Плавунова, использование новых тактических схем оказания неотложной помощи позволяет спасать жизни одним из самых тяжелых пациентов.

Так, с помощью новой системы врачи смогут проводить пациенту непрямой массаж сердца после клинической смерти. ​

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