РИАМО - 29 янв. В пятницу в Москве и Подмосковье при облачной погоде временами будет идти слабый мокрый снег, ожидается околонулевая температура, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион по-прежнему останется под непосредственным влиянием циклонического вихря, центр которого переместится в район Псковской области, оставляя Московию в своей юго-восточной части», - говорится в сообщении.

Как отметили синоптики, максимальная температура воздуха в Москве составит минус 2 - плюс 1 градус, по Московской области - минус 5 - 0 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 5-10 метров в секунду, местами возможны порывы до 12-14 метров в секунду. Атмосферное давление низкое и составит 733 миллиметра ртутного столба.

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