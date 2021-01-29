РИАМО - 29 янв. Короткое замыкание без последующего возгорания произошло в школе №28 в поселке Кратово подмосковного Раменского округа, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в школе поступило утром 28 января. На место отправились пожарные подразделения.

«По прибытию установлено, что на первом этаже в электрощитовой произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения», - говорится в сообщении.

До прибытия пожарных из здания эвакуировали 50 человек, в том числе 35 учащихся и 15 человек персонала. Впоследствии учебный процесс продолжили в штатном режиме.