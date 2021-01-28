РИАМО - 28 янв. Народный артист СССР Василий Лановой умер на 88-м году жизни, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Его мужественные и благородные герои стали кумирами миллионов зрителей. Образы, которые он создал в кино и в театре, невозможно забыть... Соболезную родным и близким Василия Семёновича. Светлая память...», - написал Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников также выразил свои соболезнования по случаю кончины актера.

«Трудно подбирать слова в такой момент. Легендарный Человек! Патриот, великий актер, Почетный гражданин Москвы... Вечная память, Василий Семенович», - написал Шапошников в Twitter.

Лановой заразился коронавирусом в начале года. Его госпитализировали вместе с женой Ириной Купченко.

Актер родился в 1934 году. Служил в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Он является народным артистом СССР, лауреатом Ленинской премии, героем труда РФ.

Актер известен по фильмам «Дни Турбиных», «Солярис», «Аттестат зрелости» и многим другим.​

Умер бывший вице‑премьер РФ Сергей Приходько>>