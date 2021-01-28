РИАМО - 28 янв. Россия с 8 февраля 2021 года возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром, рейсы в Афины будут выполняться дважды в неделю, рейсы из Сингапура – три раза в неделю, сообщает ТАСС.

«Принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения <...> с 8 февраля 2021 года с Грецией и Сингапуром», — говорится в сообщении.

Рейсы Москва – Афины будут выполняться два раза в неделю, а рейсы Сингапур — Москва — три раза в неделю.

Ранее СМИ сообщали, что Шри-Ланка планирует восстановить авиасообщение с Москвой с 15 февраля.

Россия возобновила авиасообщение с рядом стран. В частности, осуществляются рейсы в Турцию, ОАЭ, Швейцарию, на Мальдивы.​