РИАМО - 28 янв. В подмосковных школах и детских садах проведут обследования сотрудников пищеблоков на норовирус и ротавирус, ситуацию взяли на контроль депутаты Московской областной думы, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Ранее в двух школах Красноармейска произошло массовое отравление детей. За помощью обратились 211 человек. Кроме того, в Электростали 19 января в больницу обратились родители 14 школьников, которые пожаловались на плохое самочувствие.

«По поручению спикера Московской областной думы Игоря Брынцалова депутаты взяли на контроль ситуацию. Я побывал в Красноармейске в школе, где готовится питание. Провел совещание с главой (Александром Федоровым - ред.). На сегодняшний день создан оперативный штаб, закрыты столовые», – сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

Он добавил, что в настоящее время ведется расследование в рамках уголовного дела. Взяты пробы на анализ.

На текущий момент результатов экспертизы нет. Пищеблоки закрыты до 2 февраля. Дети обучаются на дистанте и находятся в удовлетворительном состоянии.

Начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора по Московской области Елены Черныш отметила, что, согласно данным экспертизы, школьники из городского округа Электросталь получили инфекцию в батутном центре, однако проверки по оператору питания, снабжающему обедами еще 85 школ Подмосковья, проводятся.

Она подчеркнула, что операторов питания, которые сменились в 20 городских округах в рамках конкурса, необходимо проверить. Под обследование на норовирус попадут все сотрудники пищеблоков детсадов и школ.

По итогам заседания было решено не только усилить контроль за работниками пищеблоков, но подумать о регулировании вопроса дополнительных проверок сотрудников предприятий, которые занимаются поставкой питания в школы и детские сады на законодательном уровне.