РИАМО - 28 янв. Земельные инспекторы 44 городских округов Подмосковья осмотрели 864 земельных участка площадью 122,7 гектара для выявления нарушений землепользования, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«В этом году муниципальный земельный контроль выявляет не только самозахват, неиспользование, нецелевое использование земельных участков, наличие очагов борщевика Сосновского, но также фиксирует объекты недвижимости в рамках проекта по вовлечению в налоговый оборот незарегистрированных объектов недвижимости», — сказал зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования Андрей Разин.

По его словам, первые результаты уже есть — на осмотренных участках обнаружены 1026 таких объектов. Следующим шагом будет поиск среди них незарегистрированных объектов для вовлечения в налоговый оборот.

Министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова сказала, что лидерами среди округов региона по количеству осмотров за прошедшие две недели стали: Богородский городской округ, где земельные инспекторы осмотрели 62 земельных участка; Пушкинский – 57 участков; Можайский – 35 участков; Волоколамский и Талдомский – по 34 земельных участка; Клин, Мытищи и Орехово-Зуевский округ – по 30 участков.

Инспекторы Солнечногорска, Дмитровского и Сергиево-Посадского городских округов осмотрели по 29 земельных участков. Еще 28 земельных участков проверили в Раменском городском округе.