РИАМО - 28 янв. Жителям Подмосковья, особенно пожилым, необходимо соблюдать цифровую безопасность, так как число мошеннических случаев в отношении них растет, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Онлайн-инвестиции

По данным статистики, в прошлом году пенсионеры начали терять более крупные суммы, а порой сразу и все свои сбережения.

Многим пожилым людям при выходе на пенсию требуются дополнительные доходы или им необходима помощь в управлении своими сбережениями, поэтому аферы с онлайн-инвестициями как раз нацелены на этих людей. Ожидая хорошую отдачу от инвестиций, пенсионеры переводят свои средства мошенникам.

Для того, чтобы избежать афер с онлайн-инвестициями, нужно остерегаться обещаний получить огромную прибыль без риска и избегать предложений, которые заставляют принимать быстрые действия и не оставляют время на раздумья.

Лучше всего проконсультироваться по поводу инвестиций в своем банке или у доверенного финансового советника, а также проверить все необходимые лицензии компании.

Онлайн-знакомства

Интернет может быть отличным местом для пожилых людей, желающих найти новые знакомства или даже любовь. Очень часто злоумышленники создают поддельный профиль несуществующего человека и заводят знакомства с доверчивыми людьми с той целью, чтобы обманом выманить у них деньги.

Чтобы избежать афер с онлайн-знакомствами, ищите несоответствия в профиле нового знакомого. Будьте осторожны с теми людьми, кто пытается установить с вами взаимоотношения.

Расскажите своей семье или друзьям о новом знакомстве, чтобы они могли проверить профиль этого человека. Никогда не перечисляйте деньги кому-либо, с кем вы познакомились в интернете.

Лотереи

Пожилые люди склонны попадаться на удочку мошенников, которые говорят им, что они выиграли в лотерею.

Информацию о том, что именно вы миллионный посетитель, можно увидеть на каком-нибудь сайте, письмо с лотерейной аферой также можно получить по электронной почте. В этом случае мошенники просят сообщить им ваши личные и банковские данные, чтобы «перевести» выигрыш на ваш счет. Вместо этого сбережения попросту будут украдены.

Помните, что вы не можете выиграть в лотерею, если вы в ней никогда не участвовали. Имейте в виду, что никто не раздает деньги просто так. Никогда не передавайте данные доступа к вашему банковскому счету через интернет.

Поддельные лекарства по рецептам

Пожилые люди иногда выходят в Интернет, чтобы проверить лекарства, выписанные им по рецепту и найти лучшую цену, при этом они сталкиваются с мошенниками, которые предлагают им препараты дешевле того лекарства, которое прописал врач.

Такие препараты могут быть запрещены или не иметь требуемых разрешений, а потому они могут представлять реальную и серьезную угрозу для здоровья.

Чтобы избежать афер с поддельными лекарствами, покупайте только те лекарства, что представлены в рецепте, и только в аптеках. Проконсультируйтесь у своего врача о выписанном лекарстве и возможных ему альтернативах. Если вы купили лекарства через интернет и не получили его, сообщите об этом в полицию и в свой банк.

Техническая поддержка

Техническая поддержка мошенников начинается со всплывающего предупреждения о проблеме с компьютером. Всплывающее окно содержит номер телефона, куда можно позвонить.

Поддельные сотрудники Microsoft или Apple отвечают на телефонные звонки и убеждают вас предоставить им доступ к вашему компьютеру, чтобы они могли решить проблему. Затем они либо получают доступ к вашему банку через ваш компьютер, либо запрашивают оплату за указанный «ремонт».

Чтобы избежать афер с технической поддержкой, не становитесь жертвой тех обращений к вам, когда говорят о том, что нужно срочно предпринять какие-то меры. Проверьте в поисковых системах номер телефона, чтобы убедиться в том, что он действительно принадлежит названной компании.

Антивозрастные продукты

Мошенничество с антивозрастными продуктами имеет несколько форм и играет на желании пожилых людей выглядеть моложе. Как только покупатель вводит данные своей банковской карты для приобретения такого продукта, мошенники крадут его деньги.

В другой ситуации есть вероятность столкнуться с поддельным ботоксом, который избавит от морщин. Было обнаружено, что эти поддельные продукты содержат канцерогенные компоненты, такие как мышьяк, бериллий или кадмий. Такие мошенники забирают деньги и оставляют граждан с проблемами со здоровьем.

Для того, что избежать афер с антивозрастными продуктами, будьте осторожны с продуктами, которые имеют «секретные формулы» или «прорывные ингредиенты». Проверьте информацию по такому продукту, чтобы знать, какие ингредиенты он содержит и какие отзывы имеет. Проконсультируйтесь по данному продукту с доктором.

«Совет родных и близких может спасти от необдуманных действий и нежелательных решений. Соблюдая необходимые правила профилактики, Вы находитесь в безопасности», — отметил зампред правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

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