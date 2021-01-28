РИАМО - 28 янв. С 1 февраля на 4,9% будет проиндексирована федеральная ежемесячная денежная выплата, ее получателями в Подмосковье и столице являются более 1,6 миллиона человек, говорится в сообщении пресс-службы отделения Пенсионного фонда РФ по Москве и Московской области.

Эта выплата является самой массовой социальной выплатой в стране. В России ее получают около 15 миллионов человек. Среди них ветераны боевых действий, инвалиды, люди, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Социалистического труда, Герои СССР, Герои России и другие.

«По отделению ПФР по городу Москве и Московской области количество федеральных льготников составляет 1 622 991, из них 1 091 043 - по Москве, 531 948 — по Московской области», — говорится в сообщении.

Кроме того, на 4,9% будет проиндексирован набор социальных услуг, который входит в состав ежемесячной денежной выплаты. Стоимость набора социальных услуг составит 1 211,66 рубля в месяц. Можно выбирать, получать набор услуг в натуральной форме, в денежном выражении, полностью или частично.

В набор социальных услуг входят предоставление путевки в санаторий для профилактики основных заболеваний, обеспечение необходимыми лекарствами, бесплатный проезд в электричках и междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Помимо этого, увеличивается пособие на погребение. Его выплачивают родственникам умершего неработающего пенсионера. С 1 февраля пособие составит 6 424,98 рубля.

Денежные выплаты федеральным льготникам индексируют один раз в год с 1 февраля. Индексация происходит исходя из индекса потребительских цен за предыдущий год. Коэффициент устанавливает правительство РФ.

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