РИАМО - 28 янв. Рекультивация полигонов «Вальцово» и «Слизнево», которые располагаются в городских округах Ступино и Наро-Фоминский, завершится в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Вальцово» должны рекультивировать в октябре текущего года, а «Слизнево» – в мае.

«Работы на обоих объектах идут в графике. На полигоне «Вальцово» практически завершено строительство систем дренажа, сбора и отведения фильтрата, тело уже более чем наполовину покрыто защитным экраном», – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он добавил, что на «Слизневе» система сбора фильтрата практически готова, а новое тело полигона сформировано на 80%. Также на три четверти была сформирована армогрунтовая стена.

Разин отметил, что в настоящее время замечаний к подрядчикам практически нет.

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