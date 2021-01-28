РИАМО - 28 янв. Компания «Русинокс» из Электростали стала участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», производительность труда здесь увеличат на 30%, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Реализация проекта на предприятии, специализирующемся на выпуске электросварных нержавеющих труб, продлится до 2024 года и позволит увеличить производительность труда на 30%. Первый этап продлится 6 месяцев. В дальнейшем компания продолжит реализацию проекта самостоятельно.

«Внедрение практик бережливого производства, как показывает опыт, не требует от предприятий покупки дорогостоящего оборудования, строительства специализированных цехов и иных дополнительных инвестиций. Для существенного повышения производительности достаточно внесения точечных изменений в текущие производственные процессы», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она уточнила, что за счет внедрения решений, предложенных специалистами ФЦК, подмосковные компании уже увеличили производительность отдельных производственных линий на 10-20%. В этом году в проект будет вовлечено еще не менее 20 компаний.

Компания представлена на рынке более 10 лет и в настоящее время является лидером по производству электросварных нержавеющих труб в России и СНГ.

За это время объем выпускаемой продукции вырос в восемь раз с 1 тысячи тонн до 8,5 тысяч тонн готовой продукции в год, что составляет одну треть от общего объема выпущенных электросварных нержавеющих труб на территории России. В настоящее время штат сотрудников компании насчитывает 80 человек.