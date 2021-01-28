РИАМО - 28 янв. Начальник Главгосстройнадзора Московской области выступит в роли наставника во всероссийском конкурсе «Лидеры строительной отрасли» среди управленцев предприятий строительной отрасли, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Цель конкурса – выявить и поддержать лидеров организаций и предприятий в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, повысить престиж данных отраслей в российском обществе и провести обмен опытом. С выделившимися организациями могут быть заключены деловые контракты.

«Президент поставил перед правительством задачу: необходимо, чтобы каждый человек в нашей стране получил возможности для самореализации. В связи с этим, в стране реализуется много различных мероприятий и конкурсов. Но уникальность нашего конкурса в том, что победителей уже ждут ключевые игроки рынка, организации, объединения и ведомства», – сказал руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор.

Среди наставников конкурса - заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Дмитрий Волков; депутат Государственной думы РФ, председатель Экспертного совета по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства Владимир Ресин; председатель комитета торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере строительства и ЖКХ Ефим Басин и другие.