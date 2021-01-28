РИАМО - 28 янв. Пожарные потушили возгорание в заброшенном здании в Люберцах, в результате пожара несколько человек пострадали, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Вечером в четверг в МЧС сообщили о пожаре на улице 8 Марта, дом 26а. Возгорание произошло в кирпичном двухэтажном здании с деревянными перекрытиями. Заброшенное здание не было электрифицировано и газифицировано.

«В 19:13 - локализация на площади 40 квадратных метров. В 19:16 - ликвидация открытого горения. В 20:16 - полная ликвидация», — говорится в сообщении.

Пожар тушили 27 человек и 8 единиц техники, в том числе от МЧС – 15 человек и 4 единицы техники.