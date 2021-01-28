РИАМО - 28 янв. Общественники Московской области определили профилактические меры, с их помощью детей защитят от информационной пропаганды, целью которой является призыв к противоправным действиям, говорится в сообщении пресс-службы Общественной палаты Московской области.

В доме правительства Подмосковья состоялось расширенное заседание общественников региона, на котором обсудили вопросы борьбы с использованием детей в несогласованных акциях.

«На заседании мы определили перечень профилактических мер, направленных на защиту несовершеннолетних лиц от информационной пропаганды, призванной вовлечь детей в незаконную деятельность, с привлечением родительских сообществ», - сказал председатель комиссии по развитию здравоохранения, социальной политике, СО НКО, поддержке семьи и детства Общественной палаты Московской области Евгений Мартынов.

Он добавил, что введение подростков в заблуждение посредством недостоверных сведений и призыв их к противоправным действиям недопустимы. Так, права детей обязаны защитить их родители.

«Дети – приоритет нашей политики! Но политика — для детей, а не дети для политики — это должно быть главным принципом в нашей работе», — подчеркнул генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы», глава комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова подчеркнула, что в настоящее время взрослые не готовы ответить детям на неудобные вопросы, которые касаются политической обстановки, а также рассказать им о том, как законно можно отстоять свои права и повлиять на политическую повестку. Оградить детей от использования их политическими силами можно и посредством вовлечения несовершеннолетних в интересные проекты и акции.

Первый заместитель министра образования Московской области Илья Бронштейн рассказал, что свыше 270 тысяч школьников Московского региона 23 января были вовлечены в разного рода образовательные мероприятия. Так, ученики школ Москвы и Подмосковья занялись плановой подготовкой к ГИА, посещали кружки и секции.

Заместитель председателя комиссии по развитию здравоохранения, социальной политике, СО НКО, поддержке семьи и детства Общественной палаты Московской области Марина Кондратович (Семенова) отметила, что детям нужно уделять внимание и тема заседания была актуальной не только из-за событий 23 января.

Итогом заседания стало принятое решение о необходимости довести до сообществ родителей, а также педагогов памятки мер профилактики по безопасности детей, включая и информацию о возможности блокировки контента через обращение в Роскомнадзор.