РИАМО - 28 янв. Еще 19 подмосковным врачам и сотрудникам скорой помощи вручили федеральные награды за вклад в борьбу с коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Орденом Пирогова наградили восемь врачей из Ступина, Каширы и Серебряных Прудов. Еще 11 сотрудникам Московской областной станции скорой медицинской помощи вручили медаль Луки Крымского.

«В Подмосковье от новой коронавирусной инфекции вылечено почти 150 тысяч человек. За этой цифрой стоят колоссальная нагрузка и ответственность. Врачи шли на помощь каждому пациенту», — сказала заместитель министра здравоохранения региона Ольга Гребнева. ⠀

По ее словам, сегодня вырос престиж профессии медицинского работника и хочется, чтобы для врачей состояние благодарности от общества было всегда.

Орден Пирогова и медаль Луки Крымского учреждены президентом РФ Владимиром Путиным специально для медицинских работников и волонтеров. Они присваиваются за вклад в борьбу с эпидемиями, разработку методов лечения и лекарств, а также спасение жизней пациентов.

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Текстовая трансляция

28 ЯНВАРЯ

- Голикова считает вредным введение «ковидных паспортов» в России. Она отметила, что сертификат привитого гражданина представляет собой единственный документ, который выдается в стране.

- Владимир Путин отметил, что пандемия коронавируса в стране идет на спад. Показатели смертности от инфекции в государстве намного ниже, чем в других странах,

- Власти Москвы не выявили Covid‑19 в метро и наземном транспорте. Частота уборки общественного транспорта в городе увеличилась в 10 раз.

- В группе риска по смертности при коронавирусе находятся пациенты, страдающие шизофренией, тревожными расстройствами, ожирением, сахарным диабетом и те, кто перенес инфаркт и операции на сердце. У большей части пациентов с шизофренией на фоне коронавируса наблюдаются психотические реакции. Также под угрозой и люди, страдающие другими хроническими заболеваниями.

- Сервис СМС‑информирования о втором этапе вакцинации от Covid‑19 запустили в Подмосковье. В сообщении будет указана дата второго этапа вакцинации, а также способы записи на нее. Уведомление будет приходить за несколько дней до визита в прививочный кабинет.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Пять ковидных госпиталей в Москве возобновят стандартную работу. В настоящий момент в столице продолжают работать резервные госпитали общей мощностью 7 тысяч коек.

- Девять москвичей старше 100 лет привились от коронавируса. Пожилых граждан уже вакцинировали первым компонентом.

- Воробьев рассказал, что все ограничения в Подмосковье снимут, когда уровень заболеваемости достигнет показателя менее 900 случаев в день. При этом Воробьев уточнил, что открытие баров и дискотек важно для части жителей, но в общей массе ограничений это непринципиально.

- За сутки в России зарегистрировали 19 138 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 939 больных. В Москве - 2 897.

- Свыше 2 миллионов жителей столицы проинформировали о результатах ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию с помощью СМС. Единая цифровая платформа позволяет оперативно получать результаты анализов на коронавирус, сделанных в городских медучреждениях.

- В России могут снять ограничения из‑за Covid‑19 к лету. Пандемия закончится, когда 70–80% людей «проконтактируют» с вирусом.