РИАМО - 28 янв. С начала января в автобусах «Мострансавто» зафиксировали свыше 22 миллионов поездок, объем перевозок по сравнению с аналогичным периодом 2020 года снизился на 26%, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мострансавто».

Пик пассажиропотока в будни пришелся на 22 января. Тогда в автобусах компании зафиксировали свыше 1,2 миллиона транзакций. Наименьшее число поездок пришлось на 18 января, число транзакций в этот день чуть превысило 1 миллион.

«Предприятие обслуживает свыше 1,27 тысячи маршрутов, на которых курсируют свыше 4 тысяч автобусов. С начала года чаще всего транспортными средствами компании пользовалась льготная категория пассажиров», – говорится в сообщении.

Более 11 миллионов поездок пришлись на социальную карту москвича и жителя региона. Свыше 5,3 миллиона транзакций совершили бесконтактными банковскими картами, смартфонами и гаджетами с NFC-чипом. На оплату проезда «Стрелкой» пришлось свыше 5,1 миллиона транзакций.

Линейный автопарк предприятия проходит ежедневную дезинфекцию. Контактные поверхности транспорта обрабатывают специальным раствором.

В общественном транспорте Подмосковья обязательно нужно надевать маску или респиратор. Купить маску можно у водителя по цене 5 рублей за штуку.