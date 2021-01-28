РИАМО - 28 янв. Госжилинспекция Московской области в январе проконтролировала проведение управляющими компаниями региона 29 050 осмотров кровель, фасадов и козырьков подъездов на предмет очистки от наледи, снежных свесов и опасных сосулек, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Контроль осуществляется с помощью мобильного приложения, созданного на базе Единой государственной информационной системы обеспечения контрольно-надзорной деятельности Московской области (ЕГИС ОКНД).

«В правилах и нормах технической эксплуатации жилфонда содержится информация о том, что удаление наледи и сосулек с кровель домов в зимний период должно производиться сотрудниками управляющих организаций по мере необходимости. Это связано с тем, что зимой снег или лед, упавшие с крыши, могут повредить машину или нанести вред жизни и здоровью проходящего мимо человека», – сказала руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина.

Чтобы избежать несчастных случаев, местная администрация дает коммунальщикам задания по осмотру крыш. В ходе осмотра они убирают наледь, снежные свесы и опасные сосульки. Результат выполненной работы фиксируется с помощью мобильного приложения.