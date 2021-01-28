РИАМО - 28 янв. Работа четырех автобусных маршрутов П1, Н6, Т40 и №797 изменится в Южном, Юго-Западном и Северо-Восточном округах Москвы в конце января – начале февраля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Маршрут автобуса П1 от метро «Калужская» до метро «Беляево» продлили с четверга. С улицы Обручева автобусы в обоих направлениях едут по Профсоюзной улице, улицам Бутлерова, Академика Волгина и Миклухо-Маклая до станции метро.

«Изменение поможет жителям района Коньково добираться до филиалов 1, 2 и 3 детской поликлиники №81», - говорится в сообщении.

С 30 января изменятся маршруты автобусов №797 и Т40 на Варшавском шоссе. Автобусы №797 будут двигаться аналогично маршруту №831 - по улице Газопровод и Варшавскому шоссе с разворотом под Россошанской эстакадой, и далее по Варшавскому шоссе до остановки «Аннино». Обратно они проследуют по Варшавскому шоссе и улице Газопровод к станции МЦД Красный Строитель, затем по Дорожной улице и 3-му Дорожному проезду. Далее своим обычным маршрутом автобус вернется к станции метро «Южная». У центра госуслуг района Чертаново Южное они не будут останавливаться. Чтобы попасть туда можно воспользоваться автобусами №241 и 682.

Автобусы Т40 будут ехать по Варшавскому шоссе до остановки «Северное Бутово» на Симферопольском шоссе. На Варшавском шоссе в обоих направлениях появятся новые остановки — «Метро «Аннино» (южный вестибюль) и «Варшавское шоссе — МКАД». Остановку «Метро «Аннино» в сторону области перенесут на основной ход Варшавского шоссе. Автобусы Т40 не будут останавливаться на остановке «Аннино». Пассажирам предлагают пользоваться автобусами №797.

В ночь на 2 февраля восстановят движение автобусов Н6. Теперь они будут ездить по проезду Серебрякова вместо 1-го Ботанического и Лазоревого проездов в обоих направлениях. До метро метро «Китай-город» автобусы снова поедут через остановки «Снежная улица, 4» и «Метро «Ботанический сад» в проезде Серебрякова при движении к улице Вильгельма Пика. При движении к Осташковской улице на Снежной улице у дома 1 на маршруте вновь появится остановка «Метро «Ботанический сад». Не будут обслуживаться остановки «Лазоревый проезд», «1-й Ботанический проезд».