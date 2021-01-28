РИАМО - 28 янв. В мемориальном кабинете-квартире лауреата Нобелевской премии, академика Николая Семенова в Черноголовке прошла торжественная церемония гашения марки с изображением ученого, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России».

«Марки были погашены специальным почтовым штемпелем первого дня с уникальным портретным изображением основоположника химической физики Николая Семенова», - говорится в сообщении.

На почтовых марках традиционно изображают выдающихся людей. Автором марки с Николаем Семеновым является художник-дизайнер Максим Подобед.

Глава городского округа Черноголовка Олег Егоров отметил, что жизнь знаменитого химика – это часть истории муниципалитета.

Он напомнил, что благодаря Семенову Черноголовка стала наукоградом, где сосредоточены научные институты всероссийской и всемирной значимости.

«Николай Семенов обладал колоссальной энергией, редким характером, харизмой и умел вдохновлять людей. Его уникальная жизнь, целиком посвященная науке, является примером для всех нас. Это большая честь – работать в городе, основателем которого является Николай Николаевич», – сказал Егоров.

Директор Федерального исследовательского центра химической физики имени Н.Н. Семенова Виктор Надточенко подчеркнул, что ученый обладал управленческими качествами, смог наладить работу коллектива и настроить всех на результат.

Научный руководитель Института проблем химической физики РАН Сергей Алдошин отметил важность проведения мероприятия в рабочем кабинете ученого.

«Очень символично, что эта церемония прошла в Черноголовке, в кабинете-квартире Николая Семенова, где он прожил последние 13 лет своей яркой 90-летней жизни. Сегодня этот небольшой, но очень уютный музей не просто хранит память о великом ученом. Он заставляет помнить об истории Черноголовки, научного центра, воспитывает новые поколения исследователей», – добавил Алдошин.