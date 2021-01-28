РИАМО - 28 янв. Компания «СтройСигма» получила штраф в 400 тысяч рублей за добычу полезных ископаемых в Богородском городском округе без разрешения, она не смогла оспорить штраф в суде, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Компания ведет добычу открытым и намывочным способом на месторождении «Старая Купавна-1». При этом добытчики не осуществили перевод сельскохозяйственных земель в категорию, которая дает право на пользование недрами. Это установила Ногинская городская прокуратура, по материалам которой на компанию был наложен штраф», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Суд отказал компании «СтройСигма» в иске. Удалось лишь незначительно снизить сумму штрафа. Категорию использования земель предстоит изменить.

Разин добавил, что за пользование недрами с нарушением лицензии юрлицо может быть наказано штрафом вплоть до 500 тысяч рублей.