РИАМО - 28 янв. Современная товарно-молочная ферма на 120 коров откроется 29 января рядом с деревней Солопово в городском округе Зарайск, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В регионе реализуются десятки проектов как крупных, так и небольших. Так в Зарайском округе мы открываем очередную уникальную товарно-молочную ферму с точки зрения применения современных технологий», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Он отметил, что Подмосковье занимает лидирующие позиции по молочной продуктивности, а также племенному разведению благодаря постоянному совершенствованию агротехнологий. При этом, подмосковным аграриям, в частности, тем, кто специализируется на молочном животноводстве, активно помогают региональные власти.

На ферме находятся коровник с доильным залом на 120 голов и телятник на 154 головы. Стойловое и доильное оборудование закуплены. Сейчас на ферме 100 взрослых коров и 30 телят.

Животноводческий комплекс открывает фермерское хозяйство «КФХ Маркин». Воскресенский отметил, что руководитель КФХ получил два года назад грант на расходы производства суммой 35,95 миллиона рублей и вложил в ферму свои 8,99 миллиона рублей. С текущего года на ферме собирают полезную информацию по производству молока.