РИАМО - 28 янв. Нежилое помещение площадью 23,4 квадратного метра выставили на продажу в поселке Масловский городского округа Зарайск, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Помещение находится по адресу: поселок Масловский, Центральная улица, дом 12, квартира 2. Его кадастровый номер – 50:38:0020220:626.

«Целевое назначение – деятельность, не запрещенная действующим законодательством Российской Федерации. На территории расположены жилые районы, размещена социальная инфраструктура. В помещении имеется электроэнергия, центральное отопление, вода, канализация», – говорится в сообщении.

Начальная стоимость на аукционе оценивается в 210 тысяч рублей. Заявки на участие в торгах на площадке «РТС-тендер» (www.rts-tender.ru) принимаются до 9 марта 2021 года. Номер процедуры – 46651.