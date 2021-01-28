РИАМО - 28 янв. Более 2,8 тысячи рабочих и порядка 1,7 тысячи единиц спецтехники задействованы в уборке подмосковных дорог в четверг, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Дорожные службы очистили и обработали за день противогололедными материалами более 22 тысяч километров региональных и муниципальных дорог. В приоритетном порядке обрабатывались дороги с интенсивным движением и проезды к социально значимым объектам, а также маршруты общественного транспорта.

«Сегодня на дорогах мобилизовано максимальное число ресурсов: работают более 2,8 тысячи дорожных рабочих и около 1,7 тысячи единиц специализированной техники. Осадки продолжаются», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

В Подмосковье в четверг температура воздуха составляет до минус 1 градуса. В ночь на дорогах возможен гололед. Мокрый снег местами будет идти до вечера пятницы.

Водителей призвали к внимательности. Следует избегать резких маневров, держать дистанцию и не превышать скорость. Пешеходам необходимо ожидать транспорт на специальных площадках, а также переходить дорогу по пешеходным переходам.