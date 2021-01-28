РИАМО - 28 янв. Военная драма «Зоя» вышла на киноэкраны страны, сюжет кинокартины расскажет зрителям о великом подвиге красноармейца диверсионно-разведывательной группы штаба Западного фронта Зое Космодемьянской, которую посмертно наградили званием Героя Советского Союза, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В производстве и продвижении картины приняли участие киностудия имени Горького, кинокомпания «Триикс Медиа», Российское военно-историческое общество при поддержке министерства культуры РФ, министерства культуры Московской области», – говорится в сообщении.

Представители прессы оценили картину еще 20 января. В своих оценках они отметили значение фильма, а также подчеркнули роль музея в сохранении памяти о подвиге Космодемьянской.

«Зоя» – это военно-историческая драматическая художественная картина режиссеров Леонида Пляскина и Максима Бриуса.

Фильм рассказывает историю всем известной Зои Космодемьянской – девушки, проявившей невероятное мужество в борьбе против вермахта. Действия разворачиваются осенью 1941 года. Вчерашняя школьница Зоя вступает в партизанский отряд, который попадает в засаду. Космодемьянскую берут в плен немцы, однако ни допросы, ни пытки не приводят к каким-либо результатам. Чем все закончилось, мы знаем из учебников истории. Однако жертва не стала напрасной: подвиг девушки разжег огонь в сердцах солдат Красной армии и помог им дойти до Берлина.

Фильм имеет возрастное ограничение 12+.