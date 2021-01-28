РИАМО - 28 янв. Помещение площадью 89,1 квадратного метра, принадлежащее городскому округу Химки, продается в микрорайоне Сходня, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Оно находится по адресу: Химки, микрорайон Сходня, улица Фрунзе, дом 36, помещение 001. Оно зарегистрировано под кадастровым номером 50:10:0060210:120. Сейчас помещение фактически и юридически свободно.

«Объект находится на первом этаже в многоэтажном здании с отдельным входом, а рядом с ним расположены объекты социальной инфраструктуры», - говорится в сообщении.

Начальная цена лота – 4,2 миллиона рублей. Торги пройдут 10 февраля 2021 года. Заявки принимаются до 8 февраля. Процедура пройдет на Электронной торговой площадке «РТС-тендер» под номером 46222.