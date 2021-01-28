РИАМО - 28 янв. Власти Подмосковья мобилизованы для решения возникающих вопросов, важно правильно расставить приоритеты, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Год начался, мы всегда надеемся на лучшее, но должны быть собраны. Команда мобилизована, огромную работу делают главы муниципалитетов. Мы настроены на новые результаты и достижения, это возможно, когда есть взаимопонимание», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что важно правильно расставить приоритеты, развивать экономику.

«Регион у нас очень активный, развивающийся. <...> Но мы здесь для того и находимся, чтобы оправдать доверие. Я настраиваю свою команду. Спасибо команде за готовность делать Подмосковье ярким, современным, комфортным и безопасным для жизни», - добавил Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что развитие системы здравоохранения также является важным вопросом.

«Совершенствовать систему здравоохранения - это серьезный вызов. Мы сейчас направляем туда серьезные ресурсы. Система образования также требует особого подхода», - отметил Воробьев.