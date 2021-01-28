РИАМО - 28 янв. Пассажиры Савеловского направления МЖД смогут воспользоваться компенсационными автобусами с 1 по 26 февраля из-за смены графика движения электричек на время проведения путевых работ на участке Вербилки – Талдом, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

«Два электропоезда проследуют по укороченному маршруту: №6344 Москва – Савелово (в 07:31) проследует до станции Вербилки, №6367 Савелово – Москва (в 11:39) отправится от станции Вербилки в 12:19», – говорится в сообщении.

Согласно расписанию рейсов, автобусы, которые проследуют по маршрут Вербилки – Савелово и отправятся в 9:50, будут ехать с промежуточными остановками Вотря – 10:00, Власово – 10:05, Растовцы – 10:10, Талдом – 10:20, Титово-1 – 10:40.

Компенсационные автобусы, которые отправятся в 10:40 и 13:15, проследуют по маршруту Савелово – Вербилки с промежуточными остановками Титово-1 – 10:50 и 13:25, Талдом – 11:10 и 13:45, Растовцы – 11:20 и 13:55, Власово – 11:25 и 14:00, а также Вотря – 11:30 и 14:05.

Для того, чтобы проехать на компенсационном автобусе, нужно иметь при себе, а также предъявить действительные билеты или абонементы ЦППК.

Информация с актуальным расписанием доступна на сайте компании, железнодорожных станциях и остановках. Узнать ее можно и в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК», которое доступно в AppStore и Google Play.

В настоящее время в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией ношение масок и перчаток является обязательным для проезда в общественном транспорте.

Купить средства индивидуальной защиты можно у кассиров-контролеров во время поездки, а также в билетных кассах на станциях компании.