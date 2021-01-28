РИАМО - 28 янв. На северо-востоке столицы выставили на аукцион свыше 300 квадратных метров коммерческих площадей в двух объектах, они располагаются в одном доме на улице Летчика Бабушкина, говорится в сообщении пресс-службы Центра управления городским имуществом.

«В нежилом трехэтажном доме продаются два лота. Одно помещение площадью 123 квадратных метра расположено на втором этаже, а второй лот площадью 206 квадратных метров – в подвале дома. Инвесторы могут приобрести эти помещения по отдельности», - сказал начальник управления по вовлечению объектов имущественного фонда Центра управления городским имуществом Александр Алексеев.

Он добавил, что лоты, которые выставили на аукцион, подойдут для размещения районного пункта выдачи заказов. Так, в данном здании располагается городское почтовое отделение, где гражданам будет удобно забирать посылки. Также в пешей доступности находятся жилые дома, школы и парк «Торфянка».

Оба помещения располагаются по адресу: улица Летчика Бабушкина, дом 38, корпус 2. Здание построили в 1957 году. У объектов нет обременений, имеются отдельные входы.

Помещения находятся в хозяйственном ведении Центра управления городским имуществом.

Характеристики лотов и просмотр их в режиме 3D-тура доступен на официальном сайте центра в разделе «Коммерческая недвижимость» или на инвестпортале Москвы.