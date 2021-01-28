РИАМО - 28 янв. Пожар произошел в неэксплуатируемом здании на улице Авиамоторной в столице, там загорелся утеплитель, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о возгорании по адресу: Авиамоторная улица, дом 53, корпус 1, поступило в 19:06 в четверг.

«По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что в ходе демонтажа неэксплуатируемого здания произошло загорание утеплителя стен», — говорится в сообщении.

Пожар ликвидирован в 20:10. Его площадь составила 30 квадратных метров.

В результате данного происшествия пострадавших нет.