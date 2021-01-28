РИАМО - 28 янв. В Подмосковье был выявлен 21 водоем, где толщина льда остается опасной для выхода на него людей, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас».

Замеры производятся в рамках мониторинга мест массового выхода граждан на акватории Подмосковья, который проводят подразделения «Мособлпожспаса».

«Мероприятия по замеру толщины льда и беседы с гражданами, выходящими на лед, проходят в ежедневном режиме в рамках месячника «Тонкий лед». Спасатели «Мособлпожспаса» совместно с сотрудниками ГИМС и Госпожнадзора каждый день обследуют 62 водоема», - сказал начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов.

В настоящее время результаты проверки показали, что толщина льда на 62 водных объектах региона варьируется от 0 до 50 сантиметров, а средняя толщина льда превышает 25 сантиметров.

Так, опасным для выхода на лед остается 21 водоем. Это река Лопасня в Чехове, река Ока в Серпухове, Кашире, Озерах, Коломне, Луховицах и Ступине, Москва-река в Коломне, Бронницах и Жуковском, река Коломенка в Коломне, река Волга в Дубне, река Яуза в Мытищах, река Вохонка в Павловском Посаде, река Пахра в Подольске, река Нахабинка в Красногорске, река Клязьма в Орехово-Зуеве, река Нерская, озеро Островное и озеро Светлое в Воскресенске, а также Шатурская группа озер в Рошале.

Граждан и гостей региона попросили не выходить на лед и следить за детьми, чтобы те не подвергались опасности во время прогулки вблизи водоемов.