РИАМО - 28 янв. Нежилое помещение в доме 18Б на улице 9 Мая в подмосковных Химках выставили на аукцион под любой разрешенный законодательством вид деятельности, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Объект аукциона - встроенное помещение в жилом доме с отдельным входом. Имеются коммуникации - водоснабжение, канализация, электроснабжение. Рядом расположены объекты социальной инфраструктуры», - говорится в сообщении.

Сейчас помещение находится в собственности городского округа Химки. Оно юридически и фактически свободно.

Стартовая цена лота составляет 6,43 миллиона рублей. Аукцион пройдет 10 февраля на торговой площадке «РТС-тендер». Заявки на участие в торгах принимаются до 8 февраля. Номер процедуры – 46205.