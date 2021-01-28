РИАМО - 28 янв. Шри-Ланка планирует восстановить авиасообщение с Москвой с 15 февраля, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Шри-Ланка может открыться для российских туристов с февраля», – говорится в сообщении.

После того, как были открыты аэропорты Маттала и Бандаранаике на Цейлоне уже наблюдают большое количество туристов.

По словам председателя правления национального перевозчика Ашока Патираге, рейсы в Москву будут летать два раза в неделю.

Гражданам, которые прибыли в страну, не нужно будет проходить карантин, однако наличие страховки и онлайн-визы считается необходимым. Также необходим и отрицательный тест на Covid-19.