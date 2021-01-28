РИАМО - 28 янв. В 2021 году в Подмосковье благоустроят более 60 объектов, включая свыше 20 парков, также продолжат программу по установке новых детских площадок, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«На этот год у нас больше планы - более 60 объектов. Это 41 территория, которая будет реновирована или вновь создана на месте каких-либо пустырей, и более 20 парков также будут реновированы в этом году», - сказал Хайкин в эфире телеканала «360».

Он добавил, что также в текущем году региональным министерством благоустройства будет продолжена программа по благоустройству новых детских площадок. Программу не удалось завершить в прошлом году из-за пандемии. В этом году в регионе появится 229 новых таких площадок.

Ранее Хайкин рассказал, что в регионе активно реализуют масштабную программу по благоустройству. Эта программа комплексно оказывает влияние на жителей всех городов Московской области.