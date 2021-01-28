РИАМО - 28 янв. В рамках федеральной программы «Развитие малых городов и исторических поселений» в 2021 году будут благоустроены 11 подмосковных городов, в некоторых из них работы уже ведутся, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«У нас в этом году 11 территорий будут благоустроены в соответствии с конкурсом, с получением федерального гранта. Уже ведутся работы в Волоколамске и Сергиевом Посаде. В этом году реновирован центр Истры. Это очень значимые пространства, которые люди ждут», — сказал Хайкин в эфире канала «360».

Свыше 40 общественных пространств и 24 парка также благоустроят в Подмосковье в текущем году.

Московская область является одним из лидеров рейтинга среди регионов России по индексу качества городской среды.

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