РИАМО - 28 янв. В Егорьевске ввели в эксплуатацию вторую очередь производственных мощностей крупнейшего в Восточной Европе комплекса по переработке отходов «Восток», его производительность выросла до 1,2 миллиона тонн отходов в год, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Подмосковья.

«Эффективность переработки коммунальных отходов на КПО увеличится на треть – с 50 до 75%. Это стало возможным благодаря новым технологиям КПО – производству альтернативного топлива RDF из неперерабатываемой пластиковой упаковки, которая <…> составляет около 25% потока отходов», - говорится в сообщении.

Данное топливо используют на предприятиях металлургической и цементной отраслей, в коммунальной теплоэнергетике.

Современные технологии переработки

До сегодняшнего дня на действующем КПО поток отходов уменьшался наполовину благодаря выборке вторсырья на переработку (20%) и компостированию органики в техногрунт (30%). С запуском второй части КПО всего 25% («хвостов») от общего объема отходов будут отправляться на высокотехнологические чаши для размещения.

Дополнительно на КПО применяют брикетирование «хвостов» в стретч-пленку, что уменьшает объем размещения отходов, развеивание ветром мелких и легких фракций мусора.

Также изменения коснутся и процесса компостирования отходов. На второй очереди КПО впервые в РФ будут применять систему COMPOnent. В ее основе - технология негативной (обратной) аэрации, когда воздух втягивается снизу, под буртом, равномерно проходит через него и обогащает будущий грунт кислородом и влагой. Это гарантирует благоприятную среду для бактерий, отвечающих за ускоренное и качественное созревание компоста.

В двух новых ангарах КПО дополнительно будут перерабатывать до 180 тысяч тонн органики. Общая мощность цехов компостирования составит 285 тысяч тонн.

Влияние на сферу обращения с отходами

Важность запуска второй очереди КПО отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Огромное производство смогли построить, достойно, быстро. Все работает, настроено. Хочу пожелать вам успехов, чтобы вы совершенствовали свой бизнес, делали его более эффективным. Мы рядом, понимаем, насколько это чувствительная сфера для наших жителей», - подчеркнул Воробьев в эфире телеканала «360».

Зампред правительства региона Евгений Хромушин напомнил, что президентский указ о национальных целях развития России до 2030 года поставил целевой показатель — создать устойчивую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, способную обеспечить сортировку отходов в объеме 100%, снизить объем отходов, направляемых на полигоны, в два раза.

Он уточнил, что такие предприятия, как КПО «Восток» позволили закрыть все городские свалки. Теперь все отходы в Московской области поступают исключительно через КПО.

«Главный принцип работы с отходами сегодня – дальнейшее внедрение раздельного сбора отходов, их высокотехнологичная обработка и максимальный возврат вторичных ресурсов на новый цикл производства, с тем, чтобы минимизировать объем размещаемых не перерабатываемых «хвостов», в этом году он сократится вдвое», - добавил Хромушин.

По словам гендиректора группы компаний «ЭкоЛайн» Евгения Шибаева, увеличение доли переработки отходов до 75% и сокращение объема размещения до 25% в два раза опережает целевые показатели нацпроекта «Экология».

На второй очереди КПО в две смены работают порядка 500 сотрудников. Общая штатная численность предприятия теперь составляет 1050 человек, почти все они – жители региона.