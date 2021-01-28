РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 янв. Пожар произошел в заброшенном доме на улице 8 Марта в Люберцах, есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«28 января в 18:19 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире в городском округе Люберцы по адресу: улица 8 Марта, дом №26А. Нежилое здание (заброшенное): кирпичное, двухэтажное, двухподъездное, перекрытия деревянные, кровля шиферная по деревянной обрешетке, не электрифицированное, не газифицированное. Есть пострадавшие», – говорится в сообщении.

В 19:13 пожар локализовали на площади 40 квадратных метров. В 19:16 – ликвидировали открытое горение.

В тушении участвовали 27 человек и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России – 15 человек и 4 единицы техники.