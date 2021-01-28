РИАМО - 28 янв. В Московской области в текущем году запланировано открыть около 40 школ, запрос на их строительство в регионе большой, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Потребность в детских садах и школах колоссальная, особенно в регионах, которые растут - Красногорск, Мытищи, Химки. Мы должны очень напряженно работать. В прошлом году мы открыли 32 школы, в этом мы должны открыть 39. Но нужно строить и строить. Видим запрос, у нас ничего не поменялось. Взяли деньги в займы и продолжаем благоустройство и строительство социальных объектов», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев добавил, что в прошлом году было создано 13 тысяч мест для школьников. В текущем году запланировано около 17 тысяч мест.

Также в этом году в Московской области запланировано построить и реконструировать 40 бюджетных объектов образования, культуры, спота и здравоохранения.