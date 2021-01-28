РИАМО - 28 янв. В столице прививку от коронавирусной инфекции сделали более 320 тысяч человек, каждый день на вакцинацию записываются от 12 до 15 тысяч горожан, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что вакцинация от Covid-19 проходит в том числе в 33 городских домах престарелых. В них привили свыше 9 тысяч человек, что составляет 92% от всех проживающих.

«Мы прекрасно понимаем, что в основной группе риска находятся не только люди пожилого возраста, но также те ветераны, которые проживают в пансионатах, домах ветеранов. Поэтому, как только город принял решение о вакцинации пожилых, мы сразу же начали выездную вакцинацию в 33 домах престарелых Москвы», - сказала Ракова.

Она отметила, что за состоянием здоровья привитых в домах престарелых внимательно следят. На сегодняшний день у них нет значимых осложнений после вакцинации.

«Мы видим, что именно в возрасте 65+ больше всего больных, которые переносят Covid-19 тяжело. И по нашим данным, таких людей 63%, и конечно же, смертность в этой группе самая большая. Поэтому обязанность и города, и каждой семьи - по максимуму защитить людей пожилого возраста», - добавила заммэра.

Она уточнила, что в столице всем горожанам старше 60 лет отправили СМС-сообщения или письма по электронной почте. В них москвичам объяснили, как проходит вакцинация, как можно записаться и как сделать прививку.

По ее словам, в Москве сейчас важно остановить распространение инфекции, а этого нельзя достичь без серьезной иммунной прослойки населения. Для этого в городе нужно сделать очень удобную и комфортную процедуру вакцинации.

«Цифры, которыми мы владеем, показывают, что москвичи готовы пройти вакцинацию. На сегодняшний день у нас привито боле 320 тысяч москвичей. Ежедневно вакцинацию проходят от 12 до 15 тысяч москвичей, а записывается от 17 до 20 тысяч. Все это говорит о том, что у нас активно идет вакцинация», – подчеркнула Ракова.

Она добавила, что темпы вакцинации в мегаполисе идут по нарастающей. Также многие работодатели обратились к властям города с просьбой организовать на их территории прививочные пункты. Серди них «Яндекс», Сбербанк, Центральный банк, Высшая школа экономики.

В столице вакцинация от коронавируса проходит в 100 пунктах на базе поликлиник, также работают выездные бригады.

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Текстовая трансляция

28 ЯНВАРЯ

- Голикова считает вредным введение «ковидных паспортов» в России. Она отметила, что сертификат привитого гражданина представляет собой единственный документ, который выдается в стране.

- Владимир Путин отметил, что пандемия коронавируса в стране идет на спад. Показатели смертности от инфекции в государстве намного ниже, чем в других странах,

- Власти Москвы не выявили Covid‑19 в метро и наземном транспорте. Частота уборки общественного транспорта в городе увеличилась в 10 раз.

- В группе риска по смертности при коронавирусе находятся пациенты, страдающие шизофренией, тревожными расстройствами, ожирением, сахарным диабетом и те, кто перенес инфаркт и операции на сердце. У большей части пациентов с шизофренией на фоне коронавируса наблюдаются психотические реакции. Также под угрозой и люди, страдающие другими хроническими заболеваниями.

- Сервис СМС‑информирования о втором этапе вакцинации от Covid‑19 запустили в Подмосковье. В сообщении будет указана дата второго этапа вакцинации, а также способы записи на нее. Уведомление будет приходить за несколько дней до визита в прививочный кабинет.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Пять ковидных госпиталей в Москве возобновят стандартную работу. В настоящий момент в столице продолжают работать резервные госпитали общей мощностью 7 тысяч коек.

- Девять москвичей старше 100 лет привились от коронавируса. Пожилых граждан уже вакцинировали первым компонентом.

- Воробьев рассказал, что все ограничения в Подмосковье снимут, когда уровень заболеваемости достигнет показателя менее 900 случаев в день. При этом Воробьев уточнил, что открытие баров и дискотек важно для части жителей, но в общей массе ограничений это непринципиально.

- За сутки в России зарегистрировали 19 138 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 939 больных. В Москве - 2 897.

- Свыше 2 миллионов жителей столицы проинформировали о результатах ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию с помощью СМС. Единая цифровая платформа позволяет оперативно получать результаты анализов на коронавирус, сделанных в городских медучреждениях.

- В России могут снять ограничения из‑за Covid‑19 к лету. Пандемия закончится, когда 70–80% людей «проконтактируют» с вирусом.