РИАМО - 28 янв. В 2022 году планируют завершить реконструкцию Лобненского шоссе, кроме того, планируется закончить работы по северному объезду Лобни, сообщил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

«Лобненское шоссе мы планируем закончить в следующем году», - сказал Тресков в эфире телеканала «360».

Он отметил, что также планируют завершить работы по северному объезду Лобни.

Тресков добавил, что в июне также планируют завершить работы на Шереметьевском шоссе.

«В сентябре мы планируем пустить новый мост в Воскресенске», - отметил Тресков.

В Подмосковье в настоящий момент идет работа над 27 транспортными объектами, которые строятся по федеральной президентской программе.