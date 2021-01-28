РИАМО - 28 янв. Вакцинацию от коронавирусной инфекции будут проводить в клубах «Активное долголетие» в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Вакцинация в офисах или в зонах «Активного долголетия», можем туда направить медсестер. Если такой запрос есть, прошу реализовать», — сказал Воробьев в эфире канала «360».

Как отметила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, такой проект реализуют в Королеве и будет масштабирован на все городские округа.

В Подмосковье ранее возобновили занятия в рамках проекта «Активное долголетие», для участия жителям необходимо сделать прививку от коронавируса или иметь антитела. Всего в регионе работают 55 клубов «Активное долголетие».

Онлайн-занятия в рамках проекта также будут продолжены. Уже организовано более 4,5 тысяч занятий, которые посетили свыше 100 тысяч жителей пожилого возраста.

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Текстовая трансляция

28 ЯНВАРЯ

- Голикова считает вредным введение «ковидных паспортов» в России. Она отметила, что сертификат привитого гражданина представляет собой единственный документ, который выдается в стране.

- Владимир Путин отметил, что пандемия коронавируса в стране идет на спад. Показатели смертности от инфекции в государстве намного ниже, чем в других странах,

- Власти Москвы не выявили Covid‑19 в метро и наземном транспорте. Частота уборки общественного транспорта в городе увеличилась в 10 раз.

- В группе риска по смертности при коронавирусе находятся пациенты, страдающие шизофренией, тревожными расстройствами, ожирением, сахарным диабетом и те, кто перенес инфаркт и операции на сердце. У большей части пациентов с шизофренией на фоне коронавируса наблюдаются психотические реакции. Также под угрозой и люди, страдающие другими хроническими заболеваниями.

- Сервис СМС‑информирования о втором этапе вакцинации от Covid‑19 запустили в Подмосковье. В сообщении будет указана дата второго этапа вакцинации, а также способы записи на нее. Уведомление будет приходить за несколько дней до визита в прививочный кабинет.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Пять ковидных госпиталей в Москве возобновят стандартную работу. В настоящий момент в столице продолжают работать резервные госпитали общей мощностью 7 тысяч коек.

- Девять москвичей старше 100 лет привились от коронавируса. Пожилых граждан уже вакцинировали первым компонентом.

- Воробьев рассказал, что все ограничения в Подмосковье снимут, когда уровень заболеваемости достигнет показателя менее 900 случаев в день. При этом Воробьев уточнил, что открытие баров и дискотек важно для части жителей, но в общей массе ограничений это непринципиально.

- За сутки в России зарегистрировали 19 138 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 939 больных. В Москве - 2 897.

- Свыше 2 миллионов жителей столицы проинформировали о результатах ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию с помощью СМС. Единая цифровая платформа позволяет оперативно получать результаты анализов на коронавирус, сделанных в городских медучреждениях.

- В России могут снять ограничения из‑за Covid‑19 к лету. Пандемия закончится, когда 70–80% людей «проконтактируют» с вирусом.