РИАМО - 28 янв. В 2023 году в Москве планируют завершить возведение моста через затон Новинки, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

Сооружение сможет обеспечить транспортную связь через затон с другими возводящимися и введенными в эксплуатацию социальными и транспортными объектами на территории экс-промзоны ЗИЛ.

«Этот объект позволит завершить формирование альтернативного Третьему транспортному кольцу участка улично-дорожной сети от Симоновской набережной до района Южнопортовый, а также снизит транспортную нагрузку на ТТК, Варшавское шоссе и проспект Андропова», – сказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что на данном участке предстоит возведение свыше трех километров дорог, в числе которых мост через старое русло Москвы-реки протяженностью 415,54 метра.