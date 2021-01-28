РИАМО - 28 янв. В Подмосковье реализуют важные дорожные проекты, которые повысят качество жизни людей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Это очень важные проекты. Мы стараемся изменения делать и в удаленных муниципалитетах. <...> В год прибавляется под сто тысяч машин, 90 тысяч жителей. Экономика зависит от инфраструктуры», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что от дорожной инфраструктуры сильно зависят экономка и удобство жизни людей.

«В этом году большие планы. В мае планируем открытие обхода Коломны, в июне - окончить Шереметьевское шоссе, кольцо, подъезд к терминалу B, выезд (улица Авиационная) из Лобни, в октябре планируем открыть путепровод (улица Фрунзе и Мира – ред.) - это съезд в Мытищи с Ярославки», - рассказал вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

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