РИАМО - 28 янв. Пассажиры трех маршрутов «Мострансавто» будут экономить в пути в среднем от 10 до 15 минут благодаря открытию путепровода через железнодорожные пути у платформы Жаворонки в Одинцовском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин открыли движение по новому путепроводу через пути Белорусского направления МЖД около платформы Жаворонки.

«После открытия путепровода изменилась схема движения маршрутов №49 «станция МЦД Одинцово – Ликино – Жаворонки», №52 «станция Одинцово – платформа Жаворонки – Краснознаменск» и №1055 «станция Одинцово – станция Голицыно», которые поехали по новой эстакаде», – говорится в сообщении.

При этом начальные и конечные станции не изменятся. Открытие эстакады сократило время в пути от станции Одинцово жителям деревни Митькино и Краснознаменска на 10-15 минут. Раньше жители были вынуждены терять в пробке на переезде до 40 минут.

Время в пути для жителей Краснознаменска от станции Одинцово составляло 55-65 минут. Теперь оно сократилось до 40-45 минут. Жители деревни Митькино от станции раньше доезжали за 45-55 минут, а теперь – за 35-40 минут.

Трасса следования маршрутов №33 «станция МЦД Одинцово – Лесной городок – платформа Жаворонки», №81 «станция Жаворонки – станция МЦД Одинцово» и №1025 «станция Жаворонки – Лесные дали» не изменится: автобусы продолжат подвозить пассажиров до станции Жаворонки.