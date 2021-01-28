РИАМО - 28 янв. Подмосковное управление ФАС России вынесло постановление о штрафе по делу о картельном сговоре на торгах в отношении должностного лица ООО «Вектор групп», сумма штрафа составила 20 тысяч рублей, сообщается на сайте антимонопольного ведомства.

Ранее управление возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компаний «Семь вершин», «Фортуна», «Фортуна +» и «Вектор групп» в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах в Подмосковье на предмет деятельности туристических агентств.

«Московским областным УФАС России ООО «Вектор групп» признано нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» и принято решение о передаче материалов для привлечения общества и его должностного лица к административной ответственности», - говорится в сообщении.

Решение принято в соответствии с частью 2 статьи 14.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях.