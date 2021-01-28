РИАМО - 28 янв. Молодого человека, который участвовал в драке с сотрудниками ОМОНа на несогласованной акции 23 января в центре Москве, поместили под стражу, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Ранее полицейские задержали молодого человека, обвиняемого в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов. По данным СМИ, мужчину зовут Сайд-Мухаммад Джумаев, он уроженец Чечни. Его задержали в Псковской области.

«Молодому человеку 2000 года рождения, принимавшему участие в несанкционированной акции в центре Москвы, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Иванова.

По версии следствия, он нанес сотрудникам ОМОНа, а также полиции множественные удары руками и ногами по различным частям тела. В отношении него возбуждено дело по статье 318 УК РФ.

Ранее СК опубликовал видеозапись, на которой мужчина признал свою вину в содеянном.