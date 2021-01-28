РИАМО - 28 янв. Прокуратура Электростали закончила проверку по факту дорожной аварии с участием автобуса, где пострадали несколько человек, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы подмосковной прокуратуры.

ДТП произошло утром 21 января на пересечении улиц Николаева и Тевосяна. Водитель автобуса не справился с управлением и въехал в угол здания. Несколько человек пострадали.

«Установлено, что предприятием, оказывающем услуги по перевозке пассажиров автобусами на территории городского округа Электросталь, не был проведен должный технический осмотр автобуса перед выходом на рейс», — говорится в сообщении.

Эксплуатация автобуса при таких обстоятельствах была недопустима, а также создавала угрозу жизни и здоровью пассажиров.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ход расследования данного уголовного дела взят прокуратурой Электростали на контроль.