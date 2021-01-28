РИАМО - 28 янв. Следственный комитет опубликовал на своем YouTube-канале кадры допроса молодого человека и девушки, которые были задержаны за нападения на силовиков в ходе несанкционированной акции в центре Москвы 23 января.

В столице расследуются уголовные дела по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). На видеозаписи молодому человеку и девушке следователь задает вопросы.

«За сопротивление сотруднику полиции (задержан — ред.), за то, что пошел в бега, не сдался властям сразу», — сказал задержанный мужчина.

Свою вину в содеянном он признал.

«Участвовала в субботу, 23 января, в митинге в центре Москвы. Под влиянием всеобщих агрессивных настроений принимала участие в драке против сотрудников полиции. Об этом сожалею и прошу прощения», — сказала девушка.

Несанкционированная акция в центре Москвы состоялась 23 января. В ней, по данным МВД, приняли участие порядка 4 тысяч человек. Почти 270 человек привлекли к административной ответственности за участие в данной акции, свыше 100 из них арестовали.